Упродовж доби росіяни здійснили понад 100 обстрілів з різних видів озброєння по 20 населених пунктах на Запоріжжі, - ОВА
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Окупанти атакували 20 мирних міст і сіл на Запоріжжі з різних видів озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Запорізької ОВА, про це повідомив керівник ОВА Юрій Малашко.
"Завершилася напружена доба: ворог атакував Оріхів, Гуляйполе, Рівнопілля та ще 17 мирних міст і сіл з різних видів озброєння.
Терористи здійснили 94 артобстріли, один ракетний, 4 авіаудари, 3 із РСЗВ та 10 із застосуванням БПЛА", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що зафіксовано нові руйнування цивільної інфраструктури: житлові будинки, майно людей, складські приміщення агропідприємства.