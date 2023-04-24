Зеленського просять присвоїти звання Героя України (посмертно) воїну Володимиру Примаченку

Петиції не вистачає кілька тисяч підписів. Володимир Примаченко у складі ТРО захищав Київ, а влітку 2022 - Донбас та загинув у червні 2022 року в боях проти окупантів під Бахмутом.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Друзі, не вистачає кілька тисяч підписів під петицією щодо присвоєння звання Герой України Володимиру Примаченко. Це активний учасник Революції Гідності, доброволець батальйону "Айдар" з початку війни у 2014-му, отримав важке поранення, у віці 58 років, не зважаючи на проблеми зі здоров'ям, добровольцем пішов у складі Тероборони захищати Київ, був прикладом та одним з організаторів у своєму батальйоні, потім у складі підрозділу був перекинутий на Донбас, щоб зупинити російський літній наступ, і загинув як герой у боях під Бахмутом у червні 2022-го. Цей Громадянин віддав усього себе захисту України, і його життя є прикладом відданості українському народу.

Прошу увічнити пам'ять Володимира Примаченка, для нас честь, щоб наші діти не забули про його віддане нашому майбутньому життя", - йдеться в повідомленні.

Побратим загиблого воїна Володимир Скакун у петиції розповів, що головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у липні 2022 року направив подання до Офісу Президента про присвоєння "Героя України" Володимира Примаченка. Але з невідомих причин 13 січня 2023 року вийшов указ президента України про нагородження орденом "За мужність" 3 ступеня Примаченка Володимира Васильовича (посмертно).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленського просять створити Національний Пантеон Героїв України на території парку Аскольдова Могила у Києві, - петиція