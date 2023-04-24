РФ примусово роздає паспорти українцям в окупації, щоб представити вторгнення як успішне, - британська розвідка

Примусова роздача російських паспортів українцям, які опинилися в окупації, є спробою "прив’язати" ці території до Росії і продемонструвати начебто успіх вторгнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на ЄП,про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Окупаційна влада примушує українців, які залишилися в окупації, отримувати російські паспорти. Як приклад, наводиться заява для мешканців Херсонщини, що їх "депортують", а майно конфіскують, якщо вони не погодяться на російське громадянство до 1 червня 2023 року.

"Росія використовує свої паспорти як інструмент "русифікації" окупованих територій – так само, як на Донеччині та Луганщині до повтомасштабного вторгнення у 2022 році. Росія, найімовірніше, намагається інтегрувати окуповані території України у бюрократичну систему РФ, аби подати вторгнення як успішне, особливо з наближенням президентських виборів 2024 року", – йдеться в огляді.

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