Завершити війну без розв’язання територіальних проблем неможливо, - Буданов

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що завершенням війни в Україні стане повернення до кордонів 1991 року.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Завершити цю війну можна виключно одним шляхом – це поверненням кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року", - наголосив Буданов.

За словами очільника ГУР МО, неможливо вже завершити цю війну без розв'язання територіальних проблем. Україна ніколи не піде на те, щоб віддати якусь частину територій.

"Якщо Крим буде останнім забраний - це фінал. Якщо Крим буде першим забраний, а Донбас ще не забраний - то це не фінал", - додав він.

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