Темп підняття рівня води у річках на півночі України знижується, підтопленими залишаються 1,2 тис. господарств і 208 будинків, - ДСНС

Станом на понеділок, 24 квітня, спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни. Однак залишаються підтопленими 1 201 дворогосподарство і 208 будинків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією Гідрометеорологічного центру спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях 9 областей (Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Рівненська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська).

Також читайте: Водопілля йде на спад. Рівень води у Дніпрі біля моста "Метро" в Києві на 5 см менше, ніж учора, - КМВА

"На цей час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни. Залишаються підтопленими 1 тис. 201 дворогосподарство (Чернігівська – 488, Кіровоградська – 323, Черкаська – 124, Дніпропетровська – 89, Полтавська – 107, Київська – 52 та Волинська – 18) та 208 будинків (Кіровоградська – 87, Дніпропетровська – 51, Черкаська – 39, Чернігівська – 29 та Полтавська – 2)", - йдеться в повідомленні.

У Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тис. 87 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 33 населених пунктів (Чернігівська – 32 та Київська – 1).

Як зазначається, гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС

Також читайте: Темп підняття води у річках на півночі країни знижується, - ДСНС