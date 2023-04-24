Буданов про контрнаступ: Ми підходимо до знакової битви

Початок вирішальної битви між Україною та РФ є таємницею. Але ми до цього наближаємося.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

На питання, чи сьогоднішні умови, темпи постачання західної зброї не змушують переглянути попередні оцінки щодо вирішальної битви він відповів: "Абсолютно не змушують".

"Подобається це чи не подобається, але ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють", - сказав Буданов.

Він акцентував, що початок цієї битви є таємницею, але "всі розуміють, що ми до цього наближаємось".

"Щодо обсягів та темпів постачання - звичайно, що хотілося б інтенсифікувати та збільшити ці обсяги. Це абсолютно зрозуміло, виходячи з цих умов, в яких ми знаходимося. Але будемо виходити з того, що маємо", - каже Буданов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершити війну без розв’язання територіальних проблем неможливо, - Буданов

На його думку, достатні обсяги території будуть повернуті силовим шляхом під час цієї операції.

"На яких напрямках, що саме і як - від цього я утримаюсь, вибачте", - додав Буданов.