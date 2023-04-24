Наразі ми не можемо покрити всю територію України засобами ППО, - Повітряні сили

Україна поступово йде шляхом заміни радянського парку техніки ЗРК.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи ефективність американський систем С-UAS, Ігнат заявив: "Що таке 5-10 комплексів? Ну це прикрити десь один об'єкт важливий. Якщо б їх було дуже багато, то тоді б вона була ефективна. Я хочу сказати, що ефективність мобільних вогневих груп, озброєних власне стрілецькою зброєю, кулеметами, а до них додаються пристрої нічного бачення, тепловізійне обладнання, оптика, прожектори і лазери, я думаю, що ефективність мобільних вогневих груп і далі зростатиме".

"Ми в таких реаліях, що не можемо зараз покрити всю територію країни засобами ППО. Patriot надходять, але і С-300, і "Буки" теж не довговічні. Треба розуміти, що ця техніка теж на межі можливостей. Ми поступово йдемо шляхом заміни радянського парку техніки ЗРК, а мобільно-вогневі групи це те що вдалося зробити і вдається нарощувати", - додав речник Повітряних сил.

Водночас, наголосив він, ефективність мобільно-вогневих груп щоразу зростає.

"Навіть радіотехнічна бригада, яка призначена більше відстежувати повітряний простір, минулого разу знищила із 10 БПЛА половину і саме вночі", - сказав речник.

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