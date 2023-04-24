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У Білому домі незадоволені ініціативами Макрона щодо мирних переговорів без консультацій із союзниками, - Bloomberg

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У Білому домі незадоволені ініціативами Макрона щодо мирних переговорів без консультацій із союзниками, - Bloomberg
Білий дім несхвально поставився до озвучених президентом Франції Емманюелем Макроном ініціатив щодо мирних переговорів між Україною і РФ, які були зроблені без консультацій із союзниками.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це пише Bloomberg, посилаючись на слова знайомих із політикою адміністрації американського президента осіб.

Крім того, Вашингтону не сподобалося, що під час візиту до Пекіна Макрон закликав Європу уникати втягнення в конфлікт між США і Китаєм через Тайвань.

Минулого тижня Джо Байден та Емманюель Макрон поговорили телефоном, і тон релізів після переговорів журналісти агентства розцінили як "крижаний".

Читайте: Макрон хоче влітку посадити Україну та РФ за стіл перемовин. Просить допомоги Китаю, - Bloomberg

"Коли мова заходить про війну в Україні, люди, знайомі з думкою адміністрації Байдена, сказали, що Білий дім був роздратований тим, що, на їхню думку, Макрон займається фрілансом у делікатному дипломатичному питанні без консультацій із союзниками", – йдеться у матеріалі.

Ці люди, які побажали залишитися анонімними, також зазначили, що Макрон не вперше пропонував план миру, а потім був змушений відступити. На їхню думку, очевидно, що китайці не хочуть використовувати свій вплив на Путіна, тому навряд чи цього разу Макрон зможе зробити щось краще.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спроби Макрона налагодити відносини з Китаєм і дистанціюватися від США стали несподіванкою для французьких дипломатів, – Le Monde

Топ коментарі

  • Gozzalik salonu
    Отэто правильно, дайте ему звездюлей уже, всадник без головы херов
  • Vlad Petrovsky
    У мене в останній рік постійно виникає питання : Як таке дурне могло стати президентом Франції ??? І діду не треба дзвонити - хай здохне у спокої !
  • Alex Sav 8157c114
    маршал петен в новому обличчі
    як від фашистів звільняти- поможи Америка.. а тут нефрітовий прутень плотно засів
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