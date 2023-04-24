У Білому домі незадоволені ініціативами Макрона щодо мирних переговорів без консультацій із союзниками, - Bloomberg
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це пише Bloomberg, посилаючись на слова знайомих із політикою адміністрації американського президента осіб.
Крім того, Вашингтону не сподобалося, що під час візиту до Пекіна Макрон закликав Європу уникати втягнення в конфлікт між США і Китаєм через Тайвань.
Минулого тижня Джо Байден та Емманюель Макрон поговорили телефоном, і тон релізів після переговорів журналісти агентства розцінили як "крижаний".
"Коли мова заходить про війну в Україні, люди, знайомі з думкою адміністрації Байдена, сказали, що Білий дім був роздратований тим, що, на їхню думку, Макрон займається фрілансом у делікатному дипломатичному питанні без консультацій із союзниками", – йдеться у матеріалі.
Ці люди, які побажали залишитися анонімними, також зазначили, що Макрон не вперше пропонував план миру, а потім був змушений відступити. На їхню думку, очевидно, що китайці не хочуть використовувати свій вплив на Путіна, тому навряд чи цього разу Макрон зможе зробити щось краще.