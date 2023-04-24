Швейцарія не надає Україні озброєння, бо "не підтримує війну", - посол Зегер

Швейцарія не надає Україні військову допомогу, оскільки "не підтримує війну". Також причиною є принцип нейтралітету.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив посол Швейцарії у Берліні Пауль Зегер.

Так, посол виступив на захист рішення уряду в Берні відмовитися від передачі Україні боєприпасів швейцарського виробництва.

"Це також означає, що ми не підтримуємо війни", - заявив Зегер та послався на принцип нейтралітету.

Посол назвав його надзвичайно важливим у Швейцарії.

"Це частина нашої ДНК", - додав Зегер.

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