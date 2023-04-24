Окупанти майже всюди перейшли у позиційну оборону, загрози захоплення Вугледару немає, - Буданов

Бахмут - єдине місце, де величезними втратами вони мають певний тактичний успіх.

Про це очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Вони повністю перейшли всюди в позиційну оборону. Єдині місця на фронті, де відбуваються їхні спроби, – це спроба в місті Бахмут, це спроба охопити з півночі місто Авдіївка, локальні бойові дії в місті Мар'їнка. І в Авдіївці, і в Мар'їнці ідентична тактика, як і в Бахмуті – просто намагання стерти населений пункт з лиця землі, як то кажуть. Бої у лісництві в районі Луганської області – це ми вже зовсім знижуємось до тактичного рівня", - розповів він.

За словами Буданова, Бахмут - єдине місце, де величезними втратами вони мають певний тактичний успіх.

"І на фоні відсутності успіхів будь-де в іншому місці вони стоять перед проблемою, що навіть своєму "оболваненому" суспільству треба щось показати, якусь перемогу. Це єдине місце, де в них хоч щось вдається. Крім того, туди додається те, що свого часу Пригожин заявив, що він Бахмут візьме. Він би вже і радий спетляти з того, але не може. Тобто тут просто все зійшлося", - сказав глава ГУР.

Також він зазначив, що великої загрози захоплення Вугледару немає.

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