Міністри ЄС обговорюють санкції проти РФ, одинадцятий пакет наразі не готовий, - Боррель

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель каже, що обговорення одинадцятого пакета санкцій для Росії ще триває, його не буде схвалено на нинішньому засіданні Ради ЄС.

Про це він сказав у понеділок у Люксембурзі перед початком засідання міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми не в позиції, щоб завершити новий пакет санкцій для Росії, але ми продовжимо обговорення", - зазначив Боррель.

Як відомо, ЄС уже схвалив і застосував щодо РФ десять пакетів санкцій і продовжує працювати над одинадцятим. Серед іншого, є пропозиція, про яку раніше повідомили ЗМІ, запровадити заборону на транзит через територію РФ.

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