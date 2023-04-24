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Звіти про незбройні закупівлі Міноборони вже скоро мають з’явитися на Prozorro, - Шабунін

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Звіти про незбройні закупівлі Міноборони вже скоро мають з’явитися на Prozorro, - Шабунін
З 23 квітня у системі Prozorro стала доступною інформації про незбройні оборонні закупівлі.

Про це у Facebook заявив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер вже точно нічого не заважає Міноборони показати ціни на харчі та "речовку". Учора – в неділю – у Prozorro зʼявився механізм для оприлюднення звітів про незбройні закупівлі для армії. Це саме той механізм, який ми у ЦПК разом з партнерами з антикорупційного комітету та уряду розробили як відповідь на скандал із "яйцями по 17 гривень" та картоплею "по 22"", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, усі звіти про ціни вже скоро мають зʼявитися на Prozorro.

"І ми дуже уважно слідкуватимемо, щоб цей розділ не лишався пустим задовго. Адже ціни з нових контрактів повинні оприлюднюватися за 10 днів після укладення. Проте найбільше цікаві цифри ми побачимо ближче до 22 червня. Саме до цієї дати Міноборони має опублікувати інформацію по всім незбройним закупівлям починаючи з 24.02.2022.

Звісно, ми вже готуємося до того, що Міноборони шукатиме різні відмовки, щоб не публікувати ці дані. Наприклад, спробує сховати закупівлю шкарпеток під державну таємницю. Проте ми вже знаємо, що з цим робити та як не дати Міноборони знову зробити крок назад.

Та й після справді успішних прикладів закупівель прикордонників є сумніви, що хоч один аргумент Резнікова виглядатиме переконливо для суспільства та – найголовніше – хлопців та дівчат на передовій", - підсумував глава ЦПК.

Також читайте: Міноборони мають розпочати публікацію цін на харчі та "речовку" у Prozorro цього тижня, - Шабунін

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Вопрос в том, что министр Резников УЖЕ должен сидеть в СИЗО и ходить на допросы к следователю вместе с подельниками за все то, что он уже украл за последний год.
  • Григорич 3719c178
    Патрон у нас єдиний та неповторний
  • Маркиз
    tZE-inform

    23.‎04.‎2023

    У Prozorro з'явився механізм звітності про незбройні оборонні закупівлі. Не кваптесь радіти. Клептократія так просто не відступить. В усьому, що вони роблять є "АЛЕ..."

    Але звітність наступає лише від 200 тис. грн для товарів і послуг, і 1,5 млн грн - робіт.

    Домовились вкрасти ? Розбийте на 10 частин замовлення і насолоджуйтесь анонімністю. Лінь робити? Введіть в комплект домовленостей "шолом військовий" разом з "яйце куряче" і отримайте блок оприлюднення "яйце куряче" по 17 !

    При владі Зеленського питання "Хто заплатить за помилки влади ?" - питання чисто риторичне. Відповідь - НАРОД. Той який його обрав і той, що не переконав тих хто обрав, що обирати це не треба.

    "Невинних нема, всі винні!" (с).

    Скорочення власних державних надходжень, що є основним джерелом корупційного перерозподілу для цієї влади, не скоротили апетити влади, яка вирішила під час війни, в момент економічної кризи, втрат основних джерел існування для мільйонів українців підняти ціни на воду і електроенергію. При собівартості електрогенерації АЕС (зараз це 80% генерації) 0,6-0.75 гривен за 1 кВт вирішено підняти тарифи до 2,5 гривен за 1 кВт для населення. При цьому реальні розрахунки з виробниками електроенергії через систему "Гарантований покупець" з початку року впали до рівня 56-50%. Зеленському потрібні гроші. ВАШІ ГРОШІ !
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