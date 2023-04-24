Звіти про незбройні закупівлі Міноборони вже скоро мають з’явитися на Prozorro, - Шабунін

З 23 квітня у системі Prozorro стала доступною інформації про незбройні оборонні закупівлі.

Про це у Facebook заявив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер вже точно нічого не заважає Міноборони показати ціни на харчі та "речовку". Учора – в неділю – у Prozorro зʼявився механізм для оприлюднення звітів про незбройні закупівлі для армії. Це саме той механізм, який ми у ЦПК разом з партнерами з антикорупційного комітету та уряду розробили як відповідь на скандал із "яйцями по 17 гривень" та картоплею "по 22"", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, усі звіти про ціни вже скоро мають зʼявитися на Prozorro.

"І ми дуже уважно слідкуватимемо, щоб цей розділ не лишався пустим задовго. Адже ціни з нових контрактів повинні оприлюднюватися за 10 днів після укладення. Проте найбільше цікаві цифри ми побачимо ближче до 22 червня. Саме до цієї дати Міноборони має опублікувати інформацію по всім незбройним закупівлям починаючи з 24.02.2022.

Звісно, ми вже готуємося до того, що Міноборони шукатиме різні відмовки, щоб не публікувати ці дані. Наприклад, спробує сховати закупівлю шкарпеток під державну таємницю. Проте ми вже знаємо, що з цим робити та як не дати Міноборони знову зробити крок назад.

Та й після справді успішних прикладів закупівель прикордонників є сумніви, що хоч один аргумент Резнікова виглядатиме переконливо для суспільства та – найголовніше – хлопців та дівчат на передовій", - підсумував глава ЦПК.

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