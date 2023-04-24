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Китай не передав жодного набою РФ і найближчим часом не збирається це зробити, - Буданов

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Китай не передав жодного набою РФ і найближчим часом не збирається це зробити, - Буданов
Китай наразі не передав жодного набою Росії та не готується це зробити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав у інтерв'ю "РБК-Україна".

"Станом на зараз Китай не передав жодного набою Російській Федерації", - уточнив він.

Буданов також зазначив, що Китай до цього не готується.

Відповідаючи на питання, чи припускає він, що Китай все-таки може піти на цей крок у близькому майбутньому, керівник ГУР висловив думку, що найближчим часом Китай на це не піде.

Також читайте: Відносини Китаю з Росією викликають занепокоєння, - глава Мінфіну США Єллен

Топ коментарі

  • Alex Sav 8157c114
    розпишися за китайців.. заткніть цю огидну пасть
  • Vik Tor 98802600
    Буданов, розвєдЧєГ, який впритул не бачив вторгнення аж до 22.02.22
  • 18c49ed2
    А это что на позициях орков?

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