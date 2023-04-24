Китай не передав жодного набою РФ і найближчим часом не збирається це зробити, - Буданов

Китай наразі не передав жодного набою Росії та не готується це зробити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав у інтерв'ю "РБК-Україна".

"Станом на зараз Китай не передав жодного набою Російській Федерації", - уточнив він.

Буданов також зазначив, що Китай до цього не готується.

Відповідаючи на питання, чи припускає він, що Китай все-таки може піти на цей крок у близькому майбутньому, керівник ГУР висловив думку, що найближчим часом Китай на це не піде.

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