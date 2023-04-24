Рішення щодо 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України буде схвалено найближчими днями, - Борель

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель переконаний, що рішення щодо 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України буде знайдено найближчими днями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Після того, як ЄС ухвалив рішення щодо першого треку виділити 1 млрд євро на відшкодування витрат країнам ЄС, які вже виділили Україні боєприпаси зі своїх запасів, другий трек - виділити 1 млрд євро на закупівлю, ще перебуває в стадії обговорення через розбіжності деяких країн блоку. Третім треком передбачено спільну закупівлю боєприпасів.

"За другим треком ще є деякі розбіжності. Але я впевнений, що всі розуміють, що ми перебуваємо в ситуації надзвичайної терміновості, і я впевнений, що в наступні дні ми досягнемо домовленостей. Але в той час, як ми шукаємо ці домовленості, не думайте , що ми просто сидимо і чекаємо, вся робота триває. Коли ми досягнемо правових домовленостей, практичну роботу буде завершено", - сказав Боррель.

Він також розповів, що у нього відбулася розмова з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, під час якої Боррель "пояснив, що є два треки".

"Перший уже працює. Ми отримали запит відшкодувати (витрати країн ЄС на) 600 млн євро. Я не можу вам сказати про боєприпаси, які (були поставлені) за рамками цих 600 млн євро. Але мене вже попросили виплатити 600 млн євро", - сказав представник ЄС.

Водночас міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив сподівання, що це рішення буде ухвалено вже сьогодні.

"Коли йдеться про те, щоб знайти швидке рішення щодо боєприпасів для України, то це не тільки політичне зобов'язання, яке було схвалено на колишній Раді, а й меседж Україні, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну у військовому пллані. Ми очікуємо, що зможемо знайти домовленості сьогодні", – сказав він.

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