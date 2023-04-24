Окупанти перемістили танкову бригаду в район Авдіївки і готуються використати її для штурму, - Сили оборони Таврійського напрямку

Окупанти підтягнули на Авдіївський напрямок танкову бригаду, яку готуються використати для штурму позицій Збройних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив начальник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.

За його словами, на Авдіївському напрямку ворог почав нарощувати артилерійські обстріли. Так за минулу добу обстрілів було 494. Фактично ворог повернувся до тієї чисельності обстрілів, яка була в лютому.

"З’явилася інформація про переміщення танкової бригади в район Авдіївки. Слід очікувати, що ворог найближчим часом цю техніку використає, оскільки останні дві доби ворог штурмував позиції без застосування техніки", - сказав речник.

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Також Дмитрашківський зазначив, що Вугледар окупанти так само продовжують обстрілювати реактивною артилерією.

"Вчорашній обстріл може свідчити про те, що, можливо, і на цьому напрямку ворог буде спробувати знову проводити штурмові дії. Натомість за добу ворог втратив 200 осіб вбитими і пораненими і 20 одиниць техніки", - повідомив він.

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