Росія не збільшує угруповання військ у Білорусі. Нестандартні ситуації по лінії кордону не фіксуються, - Держприкордонслужба

Ситуація на ділянці українсько-білоруського кордону залишається повністю контрольованою.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не фіксуємо якихось нестандартних ситуацій по лінії кордону. Звісно, що там продовжують залишатись російські військові, але вони залучені до підготовки (мобілізованих. - Ред.) і їхня кількість не змінюється протягом останнього часу. І ми не бачимо тенденції до збільшення. Як і раніше контроль продовжує укріплюватись, щоб ЗСУ мали всі можливості для відбиття будь-якої атаки", - сказав речник.

За його словами, на кордоні з РФ ситуація також контрольована.

"Ситуація також залишається повністю контрольованою на тих ділянках, де ворога було відкинуто", - сказав він.

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Укріплення відбувається безпосередньо в прикордонні. По лінії кордону це робити складно, бо ворог не припиняє своїх щоденних обстрілів по населених пунктах прикордоння, сказав речник.