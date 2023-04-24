США тиснутимуть на президента Південної Кореї щодо постачання боєприпасів для України, - WP

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, який з 24 по 29 квітня перебуватиме у США, потрапить під тиск з боку американської влади щодо розблокування постачання артилерійських боєприпасів Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це пише The Washington Post/

Зазначається, що Сеул має величезні запаси боєприпасів, але відмовився відправляти їх в Україну через стурбованість своїми відносинами з Москвою.

"Звичайно, Україна зазнає незаконного вторгнення, тому доцільно надавати різну допомогу, але коли йдеться про те, як і що ми будемо постачати, ми не можемо не враховувати багато прямих і непрямих відносин між нашою країною та воюючими країнами", - сказав Юн Сок Йоль у коментарі WP.

Водночас, пише видання, у відносинах між Південною Кореєю та Штатами є низка суперечностей, окрім постачань снарядів для України. Наприклад, наслідки Закону про скорочення інфляції та Закону про чіпи для південнокорейських виробників, а також зростаюче бажання придбати власну ядерну зброю, незважаючи на гарантії безпеки США.

При цьому, на тлі заяв Китаю про намір кинути виклик світовій першості США в економічному та військовому плані, для США відносини із Південною Кореєю стають дедалі важливішими. Саме у цьому контексті відбуватимуться переговори щодо корейської військової допомоги Україні.

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