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США тиснутимуть на президента Південної Кореї щодо постачання боєприпасів для України, - WP

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США тиснутимуть на президента Південної Кореї щодо постачання боєприпасів для України, - WP
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, який з 24 по 29 квітня перебуватиме у США, потрапить під тиск з боку американської влади щодо розблокування постачання артилерійських боєприпасів Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це пише The Washington Post/

Зазначається, що Сеул має величезні запаси боєприпасів, але відмовився відправляти їх в Україну через стурбованість своїми відносинами з Москвою.

"Звичайно, Україна зазнає незаконного вторгнення, тому доцільно надавати різну допомогу, але коли йдеться про те, як і що ми будемо постачати, ми не можемо не враховувати багато прямих і непрямих відносин між нашою країною та воюючими країнами", - сказав Юн Сок Йоль у коментарі WP.

Водночас, пише видання, у відносинах між Південною Кореєю та Штатами є низка суперечностей, окрім постачань снарядів для України. Наприклад, наслідки Закону про скорочення інфляції та Закону про чіпи для південнокорейських виробників, а також зростаюче бажання придбати власну ядерну зброю, незважаючи на гарантії безпеки США.

При цьому, на тлі заяв Китаю про намір кинути виклик світовій першості США в економічному та військовому плані, для США відносини із Південною Кореєю стають дедалі важливішими. Саме у цьому контексті відбуватимуться переговори щодо корейської військової допомоги Україні.

Також читайте: Байден обговорить із президентом Південної Кореї підтримку України, – Білий дім

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Топ коментарі

  • Stanislav Bryzhyk
    От як не крути, але не можна з азіатами по хорошому. Як швидко вони забули, завдяки кому мають державу. Як швидко вирішили, що самі по собі, без США, мають якусь вагу і цінність у світі. Ну-ну, успіхів.
  • Maksim Perepelitca
    Крім величезних запасів артилерійських *********** , Південна Корея має розвинуте й налагоджене їх виробництво , і у значних кількостях . Тобто вони хоч - прямо зараз можуть включити свої станки і виробляти десятки тис ( а можливо й сотні ) снарядів на місяць .
    Якби США домовились з ними про контракти і виробництво снарядів для України , було б дуже круто .
  • Олег Гнатенко
    От чесно скажу, я розумію, що в окопах все дещо по іншому виглядає, але якби деякі блогери - фронтовики трохи обачніше відео і фото викладали, то досі б ніхто не знав ні про ракети з Сербії, ні про снаряди з Пакистану, ні про ще багато чого, про що краще поки мовчати. Дивись і Південна Корея відвантажила б нам тихенько снарядів, не переживаючи, що їх ієрогліфи побачить увесь світ.
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