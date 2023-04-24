Китай видалив інтерв’ю свого посла і заявив, що поважає суверенітет усіх колишніх радянських держав

У понеділок, 24 квітня, Китай заявив, що поважає суверенний статус держав усіх колишніх радянських країн. Це відбулося після того, як посол Пекіна у Франції викликав своїм інтерв’ю обурення в Європі. Згодом інтерв’ю було видалено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

"Китай поважає статус суверенної держави республік-учасниць після розпаду Радянського Союзу", – заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін.

Вона запевнила, що Китай "поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн і підтримує цілі та принципи Статуту ООН".

"Після розпаду Радянського Союзу Китай був однією з перших країн, які встановили дипломатичні відносини з відповідними державами", – додала речниця китайського міністерства.

Вона також зазначила, що деякі ЗМІ неправильно інтерпретують позицію Китаю щодо українського питання і "сіють розбрат" у відносинах між "Китаєм і відповідними країнами".

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Також повідомляється, що посольство Китаю у Франції видалило стенограму скандального інтерв'ю свого посла Лу Шайе, який поставив під сумнів незалежність пострадянських держав та назвав Крим "історично російським".

"Посольство Китаю у Франції видалило стенограму інтерв’ю, в якому його посол поставив під сумнів незалежність держав колишнього Радянського Союзу, що викликало гнів у Європі.

Посольство спочатку опублікувало повну стенограму зауважень посла Лу Шайе китайською та французькою мовами у своєму офіційному обліковому записі WeChat у понеділок вранці. Однак до опівдня за пекінським часом стенограму було видалено, а за посиланням зазначалося, що вміст "видалено автором". Інтерв'ю відсутнє на офіційному сайті посольства", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив у інтерв’ю, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни.

Також на запитання, чи вважає він Крим належним Україні, посол сказав, що "це залежить від того, як ви сприймаєте проблему", додавши, що "це не так просто".