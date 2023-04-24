Росія виробляє нові ракети та акумулює їх для зриву нашої наступальної операції, - Буданов

Росіяни виробляють нові ракети і акумулюють їх для зриву наступальної операції України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

Він підтвердив, що те, що масованих ракетних обстрілів не було вже півтора місяця, це - пауза, і зазначив, що жодної конспірології в цьому немає.

"... Але є інша сторона. Росія за цей час теж виробляє нові ракети. Вона їх акумулює для зриву нашої наступальної операції. Вони на це сподіваються. І більша частина цих ракет буде застосована під час активних бойових дій. Але разом з тим вони нарощують свій потенціал", - сказав керівник ГУР.

Відповідаючи на запитання щодо цілей РФ у цьому випадку, Буданов заявив, що здебільшого росіяни будуть бити по угрупованнях військ, які будуть формуватися.

Він зазначив, що росіяни працюють над збільшенням обсягів виробництва, зокрема ракет, і сказав, що українська розвідка володіє даними, скільки їх росіяни зараз можуть виробляти на місяць, але не назвав цифри.

"Єдине, що я можу вам сказати, - ці обсяги є для них недостатніми за їхніми масштабами для проведення інтенсивних ракетних ударів", - сказав очільник ГУР.

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Відповідаючи на запитання, чи припускає він, що наступної осені росіяни можуть знову почати масовано обстрілювати нашу енергосистему, він заявив, що до осені, якщо в РФ не будуть витрачати жодної ракети, то у них буде певна кількість ракет - менша, ніж та, з якою вони входили в ці ракетні атаки, але досить значна.

"Але цього (масованого обстрілу української енергосистеми восени. - Ред.) не станеться, тому що вони планують використати ці ракети зараз", - поінформував Буданов.

Окремо глава Головного управління розвідки зазначив, що зараз у Росії мобілізація рухається "нормально".

"У середньому вони в місяць мобілізують 20 тисяч - узагальнена цифра залежно від місяця", - уточнив він.