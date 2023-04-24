Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується на полі бою в Україні, - Кулеба

Україна хоче повернути те, що РФ вкрала в неї: і йдеться не тільки про українські території, а й про мир у Європі та стабільність у світі

Про це написав у колонці для німецького видання Die Welt міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми ніколи ні на кого не нападали і не пред'являли територіальних претензій. Ми просто хочемо, щоб Росія повернула те, що вона у нас вкрала. І я маю на увазі не тільки територію України. Росія також вкрала мир у Європі та стабільність у світі", - пише він.

Кулеба наголосив, що не буде справжнього миру ні для України, ні для решти світу, якщо Росію не буде притягнуто до відповідальності за всі її злочини, включно зі злочином агресії проти України, воєнними злочинами, злочинами проти людяності та геноцидом.

Він зазначив, що "ми ніколи не хотіли цієї війни і не хочемо більшого, ніж те, що належить нам за міжнародним правом і Статутом ООН".

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Кулеба додав, що Росія може говорити, що хоче припинення війни, але це нічого не означає без наказу своїм командирам припинити атаки.

"Жодна країна у світі не хоче миру більше, ніж Україна. Але ми також знаємо, що справжній мир має бути справедливим і міцним. Україна бачить шлях до такого миру реалістично і конкретно", - зазначив глава МЗС.

Він знову нагадав, що президент України Володимир Зеленський виклав це у своїй формулі миру.

"Наш підхід до мирних ініціатив, представлених різними країнами та лідерами, простий. Ми уважно вивчаємо їх усі та схвалюємо будь-яку ініціативу, яка поважає територіальну цілісність України, принципи Статуту ООН і відповідні резолюції Генеральної асамблеї. Вітаються будь-які зусилля, спрямовані на відновлення міжнародно визнаних кордонів України, порушених російською агресією. Будь-які спроби, що порушують цей принцип, наприклад пропозиція Україні піти на територіальні поступки, будуть відкинуті", - заявив глава відомства.

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Кулеба подякував союзникам і партнерам, включно з Німеччиною, за їхню постійну підтримку України з лютого 2022 року, наголосивши, що ця допомога врятувала багато життів.

"Майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується на полі бою в Україні. Якщо ми зробимо помилку зараз і вирішимо винагородити Путіна за його агресію в тій чи іншій формі, а не перемогти його, як урок для всіх інших потенційних агресорів, майбутнє України, Європи та світу опиниться під загрозою", - заявив глава МЗС.

Він наголосив, що справжній мир означає відновлення міжнародно визнаних кордонів України, це безпечна батьківщина для кримськотатарського народу в українському Криму, це зернові, а не військові кораблі в Чорному морі, а також - світ, об'єднаний верховенством міжнародного права.