Казахстан не проводитиме парад 9 травня з "розрахунку економії бюджетних коштів"

Казахстан цього року не проводитиме військовий парад у День Перемоги задля економії бюджетних коштів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс, про це повідомили в пресслужбі Міноборони республіки.

"Проведення військового параду в Казахстані у 2023 році не планується з розрахунку економії бюджетних коштів, а також у зв'язку з необхідністю вирішення інших завдань", - сказав представник міністерства й назвав пріоритетом "підтримання необхідного рівня боєздатності та мобільності підрозділів Збройних сил Казахстану".

"На цей час Міністерством оборони сплановані і проводяться військово-патріотичні заходи, вшанування військовослужбовців, які особливо відзначилися, проводиться робота з увічнення пам'яті воїнів-казахстанців, які загинули у війні, та висвітлення їхніх подвигів у засобах масової інформації. Інформацію щодо проведення інших заходів до 7 і 9 травня буде опубліковано на сайті міністерства найближчим часом", - додали у відомстві.

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У 2020 та 2021 роках військові паради у День Перемоги та День захисника Вітчизни були скасовані через коронавірус. У 2022 році параду також не було з метою економії бюджетних коштів.

У Казахстані 7 травня відзначають державне свято – День захисника Вітчизни, а 9 травня – державне свято День Перемоги.

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