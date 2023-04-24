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Казахстан не проводитиме парад 9 травня з "розрахунку економії бюджетних коштів"

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Казахстан не проводитиме парад 9 травня з "розрахунку економії бюджетних коштів"
Казахстан цього року не проводитиме військовий парад у День Перемоги задля економії бюджетних коштів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс, про це повідомили в пресслужбі Міноборони республіки.

"Проведення військового параду в Казахстані у 2023 році не планується з розрахунку економії бюджетних коштів, а також у зв'язку з необхідністю вирішення інших завдань", - сказав представник міністерства й назвав пріоритетом "підтримання необхідного рівня боєздатності та мобільності підрозділів Збройних сил Казахстану".

"На цей час Міністерством оборони сплановані і проводяться військово-патріотичні заходи, вшанування військовослужбовців, які особливо відзначилися, проводиться робота з увічнення пам'яті воїнів-казахстанців, які загинули у війні, та висвітлення їхніх подвигів у засобах масової інформації. Інформацію щодо проведення інших заходів до 7 і 9 травня буде опубліковано на сайті міністерства найближчим часом", - додали у відомстві.

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У 2020 та 2021 роках військові паради у День Перемоги та День захисника Вітчизни були скасовані через коронавірус. У 2022 році параду також не було з метою економії бюджетних коштів.

У Казахстані 7 травня відзначають державне свято – День захисника Вітчизни, а 9 травня – державне свято День Перемоги.

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Топ коментарі

  • Олег Марцінковський 8be80fe6
    Розшифровую: "Махали ми тратити наші гроші на підпирання розвалюючихся московських наративів"
  • vuiko dobrui
    Супер !!! підтримую !!! так має бути по усіх країнах колишньої червоної комуно-нацистької імперія зла і тюрми народів - срср !!! Європа відзначає 8 травня - День звільнення від німецького нацизму, відзначає як день пам'яті десятків мільйонів людей що загинули в цій війні і каже "ніколи знову" !!! ці дибіли кацапські, нащадки червоножопих комуно-нацистів 9 травня відзачають день міфічнрої "побіди" у міфічній видуманій червоною пропагандою "вов" під гаслом "можем павтаріть" !!!

    це срср, диібла йоськи сталіна (джугашвілі) розпочав з Гітлером 2Світову війну і разом ділили суверенну Польщу, усю Європу і світ згідно пакту "молотова-ребінтропа"



    у 2Світову, дякуючи кацапським дибілам на кшталт сталіна, жукова, ватутіна ви вробили 50 мільйонів громадян червоної комуно-нацистької імперії зла і тюрми народів !!! 10 мільйонів з них етнічні українці !!!






    алга Казахстан !!!
  • 5 копійок
    Уявляю як заверещать кремлівські пропагандони про нацистів Золотої Орди..
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