На 9 травня до Москви приїде лише один іноземний лідер - президент Киргизстану Жапаров, - росЗМІ

Єдиним іноземним лідером, візит якого планується на честь Дня Перемоги до Росії, виявився Садир Жапаров - президент Киргизстану.

Про це пише видання "Ведомости" із посиланням на два джерела - дипломатичне та близьке до адміністрації Путіна, передає Цензор.НЕТ.

У 2022 році на параді на честь Дня Перемоги, який проходив через 2,5 місяці після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, не було жодного іноземного лідера. Як пояснювали у Кремлі, тоді вирішили не кликати гостей.

Жапарова покликав до Росії 31 березня віце-прем'єр РФ Олексій Оверчук, який курирує в російському уряді міжнародні відносини.

Речник Путіна Дмитро Пєсков не відповів на запит видання про те, чи може хтось ще з іноземних лідерів (наприклад, самопроголошений "президент" Лукашенко) прибути до Москви на 9 травня.

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