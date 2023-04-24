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На 9 травня до Москви приїде лише один іноземний лідер - президент Киргизстану Жапаров, - росЗМІ

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На 9 травня до Москви приїде лише один іноземний лідер - президент Киргизстану Жапаров, - росЗМІ
Єдиним іноземним лідером, візит якого планується на честь Дня Перемоги до Росії, виявився Садир Жапаров - президент Киргизстану.

Про це пише видання "Ведомости" із посиланням на два джерела - дипломатичне та близьке до адміністрації Путіна, передає Цензор.НЕТ.

У 2022 році на параді на честь Дня Перемоги, який проходив через 2,5 місяці після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, не було жодного іноземного лідера. Як пояснювали у Кремлі, тоді вирішили не кликати гостей.

Жапарова покликав до Росії 31 березня віце-прем'єр РФ Олексій Оверчук, який курирує в російському уряді міжнародні відносини.

Речник Путіна Дмитро Пєсков не відповів на запит видання про те, чи може хтось ще з іноземних лідерів (наприклад, самопроголошений "президент" Лукашенко) прибути до Москви на 9 травня.

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    ************* = любовь. Но жопаров так жопаров, хоть что-то.
  • vuiko dobrui
    Європа відзначає 8 травня - День звільнення від німецького нацизму, відзначає як день пам'яті десятків мільйонів людей що загинули в цій війні і каже "ніколи знову" !!! ці дибіли кацапські, нащадки червоножопих комуно-нацистів 9 травня відзачають день міфічнрої "побіди" у міфічній видуманій червоною пропагандою "вов" під гаслом "можем павтаріть" !!!

    це срср, диібла йоськи сталіна (джугашвілі) розпочав з Гітлером 2Світову війну і разом ділили суверенну Польщу, усю Європу і світ згідно пакту "молотова-ребінтропа"



    у 2Світову, дякуючи кацапським дибілам на кшталт сталіна, жукова, ватутіна ви вробили 50 мільйонів громадян червоної комуно-нацистької імперії зла і тюрми народів !!! 10 мільйонів з них етнічні українці !!!



  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Він - губернатор бєларусской області.
    Його не рахують.
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