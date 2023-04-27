РФ проводить на окупованих територіях України цілеспрямовану кампанію депопуляції, - ISW

На окупованих територіях України Росія продовжує цілеспрямовану кампанію депопуляції з метою завезення росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно із зібраними даними, у звіті зазначають, що Росія, схоже, продовжує цілеспрямовану кампанію депопуляції на окупованих територіях України, щоб полегшити заселення українських територій росіянами.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила 26 квітня, що Росія намагається змінити етнічний склад України, активно проводячи масштабне переселення людей переважно з бідних і віддалених регіонів Росії в Україну.

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Аналітики припускають, що Росія може сподіватися завезти росіян, щоб заповнити знелюднілі райони України з метою подальшої інтеграції окупованих районів до Росії в соціальному, адміністративному, політичному та економічному плані, тим самим ускладнюючи умови для реінтеграції цих територій до складу України.

Як наголошують експерти, такі кампанії з депопуляції та заселення можуть бути прирівняні до цілеспрямованої етнічної чистки та очевидного порушення Женевської конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.

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