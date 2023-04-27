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Ядерний удар КНДР по США чи їхніх союзниках покладе край режиму Кіма, - Байден

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Ядерний удар КНДР по США чи їхніх союзниках покладе край режиму Кіма, - Байден
Президент Штатів Джо Байден заявив, що ядерна атака Північної Кореї на США чи їхніх союзників стане кінцем режиму Кім Чен Ина.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомляє Bloomberg.

Байден зазначив, що така атака буде "неприйнятною і призведе до кінця будь-якого режиму, який зважиться на такі дії".

У середу США оголосили про нові зусилля для захисту Південної Кореї від ядерної загрози, в тому числі планують розмістити в країні ядерні підводні човни вперше за останні десятиліття.

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Лідери також домовилися створити ядерну консультативну групу для поліпшення координації, обміну інформацією про співпрацю у сфері стратегічних озброєнь і проведення більшої кількості спільних військових навчань.

"Ми не збираємося розміщувати ядерну зброю на півострові, але ми будемо відвідувати порти, атомні підводні човни тощо. Ми не відступимо від цього", – сказав Байден.

Водночас Сеул зобов’язався не створювати власний атомний арсенал.

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Топ коментарі

  • ZoV KobZona
    А зачем ждать ядерного удара со стороны КНДР или той же параши? Штаты способны вогнать в каменный век на тысячелетия 10 параш подряд, и давно пора это сделать.
  • Vitalius Ivanovus dc469830
    Бидон, ты прекрати подкармливать северокорейцев гуманитаркой, и они сами продадут тебе те полторы ракеты за тонну баранины =)
  • Анатолій Бойко 57d63d88
    Так да , а то соплі порозпускають по трибуні ООН "там же голод , гуманітарна катастрофа ". Хай китайців гамають , або цапів . Вони один одного вар
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