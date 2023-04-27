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Росіяни заявляють про обстріл селища в Брянській області: порушено енергопостачання

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Росіяни заявляють про обстріл селища в Брянській області: порушено енергопостачання
Губернатор Брянської області заявив про обстріл селища Климово вночі 27 квітня, у якому звинуватив українські війська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм губернатора Брянської області РФ Олександра Богомаза.

"Українські націоналісти здійснили обстріл по території селища Климово. Постраждалих немає. Внаслідок атаки порушено енергопостачання, у селищі відсутня електрика", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн 3d182c14
    Навіть якщо і так, тільки енергопостачання відсутнє, а в Миколаєві люди і будинки постраждали. Горіть в пеклі москалі.
  • albano miner
    "Українські націоналісти" з дитинства мріяли "на останні гроші" здійснити обстріл селища Климово так, щоб не було Постраждалих і трошки порушено енергопостачання у селищі
  • IgorYakovlevich
    То не ми. Ми ще не починали.
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