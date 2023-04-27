США і Південна Корея підписали 23 меморандуми про співпрацю

Сполучені Штати Америки та Південна Корея підписали 23 угоди для посилення двосторонньої співпраці в передових галузях промисловості та енергетики.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Yonhap.

Меморандуми про взаєморозуміння були підписані на заході ділового партнерства у Вашингтоні за участю 45 високопоставлених посадових осіб двох країн під час державного візиту президента Юн Сук Йоля до США

10 угод стосуються акумуляторів, біотехнологій, авіації, роботів, автономного водіння та інших секторів наступного покоління, а решта 13 меморандумів про взаєморозуміння передбачають посилення двосторонніх зв’язків у галузях енергетики, виробництва атомної енергії та вуглецевий нейтралітет.

"Альянс Південної Кореї та США вийшов за межі традиційного військового та безпекового альянсу, щоб стати технологічним альянсом. Ми сподіваємося, що ці угоди дадуть значні результати", - зазначив міністр промисловості Південної Кореї Лі Чан Янг.

Читайте: Байден та лідер Південної Кореї Юн Сок Йоль не обговорюватимуть питання зброї для України