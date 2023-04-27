Військові РФ за добу 10 разів обстріляли Херсон, по області випустили 386 снарядів, 1 людина загинула, 3 зазнали поранень, - ОВА
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За минулу добу ворог здійснив 65 обстрілів Херсонщини, випустивши 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив 65 обстрілів, випустивши 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 10 разів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію електричної підстанції Бериславського району; адміністративні будівлі населеного пункту Станіславської сільської громади.
Через російську агресію 1 людина загинула, троє дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 88 осіб.