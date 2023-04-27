951 дитина зазнала поранень унаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 27 квітня 2023 року більш ніж 1421 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 470 дітей загинуло та понад 951 - зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офіс генерального прокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 452, Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 88, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській – 66", - йдеться в повідомленні.



Так, стало відомо, що 27 квітня внаслідок обстрілу ворогом м. Миколаїв поранено двох 8-річних дівчаток.

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