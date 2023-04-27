Влада Туреччини спростувала інформацію про серцевий напад в Ердогана

Президент Туреччини Реджеп не мав серцевого нападу, а лише застуду. Поширювані повідомлення про нібито серцевий напад не відповідають дійсності.

Про це заявив віцепрезидент Туреччини Фуат Октай, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Здоров'я нашого президента дуже добре. Ми постійно спілкуємося. У нього була невелика застуда", - повідомив Октай.

За його словами, президент має намір продовжити роботу за графіком вже сьогодні.

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Окрім того, керівник Директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини заявив, що твердження про серцевий напад президента Реджепа Таїпа Ердогана не відповідають дійсності.

"Ми рішуче відкидаємо ці безпідставні заяви щодо здоров’я нашого президента", - заявив Фахреттін Алтун.

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Він зазначив, що сьогодні президент Ердоган візьме участь у церемонії на атомній станції яке відбудеться у форматі відеоконференції.

Нагадаємо, 26 квітня Ердогану стало зле у прямому ефірі телебачення. В соціальних мережах та ЗМІ стверджували, що у нього інфаркт.