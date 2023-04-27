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Влада Туреччини спростувала інформацію про серцевий напад в Ердогана

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Влада Туреччини спростувала інформацію про серцевий напад в Ердогана
Президент Туреччини Реджеп не мав серцевого нападу, а лише застуду. Поширювані повідомлення про нібито серцевий напад не відповідають дійсності.

Про це заявив віцепрезидент Туреччини Фуат Октай, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Здоров'я нашого президента дуже добре. Ми постійно спілкуємося. У нього була невелика застуда", - повідомив Октай.

За його словами, президент має намір продовжити роботу за графіком вже сьогодні.

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Окрім того, керівник Директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини заявив, що твердження про серцевий напад президента Реджепа Таїпа Ердогана не відповідають дійсності.

"Ми рішуче відкидаємо ці безпідставні заяви щодо здоров’я нашого президента", - заявив Фахреттін Алтун.

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Він зазначив, що сьогодні президент Ердоган візьме участь у церемонії на атомній станції яке відбудеться у форматі відеоконференції.

Нагадаємо, 26 квітня Ердогану стало зле у прямому ефірі телебачення. В соціальних мережах та ЗМІ стверджували, що у нього інфаркт.

Топ коментарі

  • Злющий Атас
    Типове "Наш Ердоган жівєє всех жівих". Так завжди у авторитарних країнах, спочатку мовчанка, потім заперечення, потім траурна церемонія. За такою людиною, яка допомогала обходити санції мордору, яка брала участь у зерновій угоді з вимогою встановити для Туреччини занижені ціни, а після насичення власного ринку заявила про заборону експорту українського зерна, яка скупила у орків увесь крадений метал з "Азовсталі", яка виступила проти санкцій по відношенню до рашки, яка, перебуваючи у НАТО, відмовилась виконувати загальну зовнішню політику цієї організації і співпрацювала з мордором у військовій сфері, яка стала головним транспортером мордорівського газу на південь Європи, яка є найбільшим споживачем рашистських енергоресурсів у Європі, яка будує у себе АЕС за допомогою "РосАтому", ... Перелік буде нескінченим. Так ось за такою людиною я жалкувати не буду. І не треба закривати на це очі "Байрактарами", Туреччина відмовилась від офіційної військової угоди на постачання зброї Україні, а те, що надійшло до наших ЗСУ, було виконано у рамках приватних домовленностей з приватними компаніями. А транпортування підсанкційних товарів військового призначення мордору до сих пір виконує транспортна авіація збройних сил Туреччини. Авіаційне сполученні мордору з Європою виконують транзитні авіарейси турецьких компаній (відкрийте Flightradar і самі усе побачите). Згідно міжнародного договору (доктрині Монтре) - " У разі участі Туреччини у війні, а також якщо вона вважатиме, що їй безпосередньо загрожує війна, їй надано право дозволяти або забороняти прохід через протоки будь-яких військових кораблів. Під час війни, в якій вона не бере участь, протоки повинні бути закриті для проходу військових суден будь-якої воюючої держави". Проте військовий флот орків без перешкод вештається протоками Туреччини, бо "Бальшой лічний друг Ердогана Владімір веде не війну проти України, а спеціальну військову операцію". Гнила отмазка для турків, яку спеціально запустив *****. Можна згадати відмову Туреччини від створення зернового коридору через територіальні води Румунії, Болгарії і Туреччини, на який не змогли б впливати рашисти. Згадацте недавню пропозиціюТуреччини заморозити бойові дії в Україні на три-п'ять років (щоб орки могли відновити свої війська) і відмінити санкції і т.д і т.п.... Так що, якщо зажмуриться цей тіп, то я тільки перехрестюсь.
  • VOLVO XC 70
    Ради власти готовы с инфарктом или инсультом доказывать что здоровее всех здоровых ..да по ТВ видно было даже не врачам медикам что Эрдогану мягко говоря стало просто "прелестно"... и именно сердце.. пусть и не инфаркт... но за глаза стенокардия аритмия вполне даже также не очень хорошая вещь..
  • Zemer
    Просто икота напала
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