Влада Туреччини спростувала інформацію про серцевий напад в Ердогана
Про це заявив віцепрезидент Туреччини Фуат Октай, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Здоров'я нашого президента дуже добре. Ми постійно спілкуємося. У нього була невелика застуда", - повідомив Октай.
За його словами, президент має намір продовжити роботу за графіком вже сьогодні.
Окрім того, керівник Директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини заявив, що твердження про серцевий напад президента Реджепа Таїпа Ердогана не відповідають дійсності.
"Ми рішуче відкидаємо ці безпідставні заяви щодо здоров’я нашого президента", - заявив Фахреттін Алтун.
Він зазначив, що сьогодні президент Ердоган візьме участь у церемонії на атомній станції яке відбудеться у форматі відеоконференції.
Нагадаємо, 26 квітня Ердогану стало зле у прямому ефірі телебачення. В соціальних мережах та ЗМІ стверджували, що у нього інфаркт.