Росіяни минулої доби завдали понад 80 ударів по містах та селах Запорізької області, є загиблі, - ОВА
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26 квітня російські загарбники продовжили тероризувати цивільне населення Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
"По мирних містах та селах завдано 83 удари: 7 авіаційних, 5 атак БПЛА, 2 РСЗВ та 69 артилерійських. Наразі зафіксовано 26 нових руйнувань.
День під хаотичними обстрілами провів незламний Оріхів, Преображенка, Новоданилівка. На жаль, у місті загинули два чоловіки 1976 та 1979 р.н.", - йдеться в повідомленні.
Російські загарбники з авіації атакували населені пункти Гуляйпільського району. В Успенівці пошкоджено житлові будинки, без постраждалих.