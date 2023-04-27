Витік секретних документів: двох командирів Тейшейри у Нацгвардії США відсторонили

Двох командирів Джека Тейшейри, якого звинувачують в публікації в інтернеті секретних розвідданих, відсторонили від виконання обов’язків у Нацгвардії США.

Про це заявив речник ВПС США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

За словами речника, відсторонено командира операції та командира загону 102-го розвідувального крила, де служив Тейшейра. Імен командирів Повітряні сили не назвали.

"Це означає, що як оперативний командир ескадрильї Національної гвардії штату, так і чинний адміністративний командир федеральних замовлень відсторонені від виконання своїх обов'язків до завершення розслідування, яке проводить Генеральний інспектор ВПС", - заявив речник ВПС.

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Також Департамент ВПС тимчасово позбавив їх доступу до засекречених систем та інформації.

Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

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Як повідомляють американські ЗМІ, 21-річний Джек Тейшейра є членом розвідувального підрозділу Повітряних сил Нацгвардії штату Массачусетс. Він модерував онлайн-групу під назвою Thug Shaker Central, в Discord, куди почали зливати документи з Пентагону.