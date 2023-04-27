Рашисти обстріляли Липці на Харківщині, є влучання у житлову забудову, - ОВА
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Російськ загарбники з артилерії обстріляли село Липці на Харківщині.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях Харківщини. Щойно окупанти з артилерії обстріляли с. Липці Харківського району. Є влучання у житлову забудову", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі екстрені служби працюють на місці, інформація щодо потерпілих встановлюється.