Унаслідок обстрілу Миколаєва без електроенергії залишився мікрорайон Ракетне Урочище

Після російського обстрілу Миколаєва без електроенергії залишається мікрорайон Ракетне Урочище.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Як повідомив мер, без світла залишається мікрорайон Ракетне Урочище. Фахівці "Миколаївобленерго" відпрацьовують.

"На місці обстрілів вже працюють наші комунальники та представники адміністрації району. Фіксуємо всі пошкодження. Складаємо акти. Прибираємо територію від уламків та сміття. Пошкоджені вікна зашиємо ОСБ-плитами.



Наразі відомо про 23 поранених (переважно це порізи та осколкові поранення) та 1 загиблого.



Пошкоджень зазнали історична будівля, кілька багатоповерхівок, приватних будинків, навчальний заклад, адміністративна будівля. Точну інформацію про кількість пошкоджених об'єктів надам вам згодом", - йдеться в повідомленні.

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