Україна зможе стати членом НАТО, але після завершення війни, - прем’єрка Естонії Каллас

НАТО здатний стати реальною гарантією безпеки України, однак членство країни в Альянсі можливе тільки після завершення війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявила глава естонського уряду Кая Каллас.

Каллас цього тижня відвідала Київ і зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. За її словами, українського президента найбільше турбують поставки боєприпасів і зброї, але також – питання вступу до НАТО і ЄС.

"Вони (українці. – Ред.) подали заявку, і НАТО має відповісти на цю заявку. Якщо ми говоримо про надання Україні якихось гарантій безпеки, то єдина гарантія безпеки, яка справді працює, – це членство в НАТО", – сказала Каллас.

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Вона наголосила, що Естонія переконує держави-члени у необхідності надати Україні чітку перспективу членства, але – після завершення війни.

"Зі свого боку ми намагаємося переконати союзників, чому така чітка перспектива після закінчення війни має бути надана Україні, щоб ці сигнали були ясними. І, з іншого боку, ми говоримо Україні, що вони також повинні зробити у своїй риториці або діях з переконування, щоб рухатися в цьому напрямку", – пояснила Каллас.

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