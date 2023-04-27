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На півночі Польщі виявили уламки ракети, на ній були написи російською, - ЗМІ

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На півночі Польщі виявили уламки ракети, на ній були написи російською, - ЗМІ
Поблизу міста Бидгощ виявили уламки ракети, ймовірно "повітря-земля".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Знайдено залишки неідентифікованого військового об’єкта. ...Ситуація не загрожує безпеці місцевих мешканців", - зазначили у Міноборони Польщі.

Генпрокурор Збігнев Зьобро розповів, що наразі почато розслідування щодо "залишків військово-повітряного об’єкта, який виявили у лісі за кільканадцять кілометрів від Бидгоща. Окрім прокурорів, на місці працюють військові експерти, поліція, жандармерія".

Журналісти RMF24 із посиланням на джерела повідомляють, що, ймовірно, це була ракета "повітря-земля". Знайшли її у вівторок, але впала вона раніше.

За даними видання, у ракеті відсутня бойова частина. Водночас на уламках нібито були написи російською мовою, що може вказувати на зброю радянського виробництва.

Місцевість розташована за близько 500 км від кордону України, понад 400 км від кордону з Білоруссю і близько 240 - з Калінінградською областю РФ.

Читайте: Виробник HIMARS не може збільшити обсяги виробництва і постачання ракет Україні через дефіцит двигунів, - The Wall Street Journal

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Топ коментарі

  • FT FT
    Вот вам и НАТО на замке. Ща Байден скажет что ето украинская ракета а за ето нам дадут еще 5 танков чтобы взяли на себя ответственность.
  • Ol Ol e5ddacc7
    НАТО ніщо не загрожує...
  • Frol Fedoroff
    Щаз Байден позвонит и скажет полякам, что это ракета украинских ПВО. И на "воздух-земля", а совсем наоборот. И что ракету с надписями на русском можно купить в любом военторге
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