На півночі Польщі виявили уламки ракети, на ній були написи російською, - ЗМІ

Поблизу міста Бидгощ виявили уламки ракети, ймовірно "повітря-земля".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Знайдено залишки неідентифікованого військового об’єкта. ...Ситуація не загрожує безпеці місцевих мешканців", - зазначили у Міноборони Польщі.

Генпрокурор Збігнев Зьобро розповів, що наразі почато розслідування щодо "залишків військово-повітряного об’єкта, який виявили у лісі за кільканадцять кілометрів від Бидгоща. Окрім прокурорів, на місці працюють військові експерти, поліція, жандармерія".

Журналісти RMF24 із посиланням на джерела повідомляють, що, ймовірно, це була ракета "повітря-земля". Знайшли її у вівторок, але впала вона раніше.

За даними видання, у ракеті відсутня бойова частина. Водночас на уламках нібито були написи російською мовою, що може вказувати на зброю радянського виробництва.

Місцевість розташована за близько 500 км від кордону України, понад 400 км від кордону з Білоруссю і близько 240 - з Калінінградською областю РФ.

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