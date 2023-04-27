Проти Туска почали розслідування про зловживання владою
Про це повідомила прокуратура Варшави, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Associated Press.
У прокуратурі Варшави розповіли, що почали розслідування за запитом польського бізнесмена Марека Фаленти.
Фалента відбув у в’язниці 2,5 роки за те, що у 2013-2014 роках потайки записував у варшавських ресторанах розмови польських політиків та бізнесменів. Розмови були оприлюднені у польських ЗМІ у 2014 році, і невдовзі по цьому Туск облишив Польщу, щоб обійняти президента Євроради. Публікація спричинила скандал, який призвів до поразки у 2015 році центристського, проєвропейського уряду, очолюваного його партією "Громадянська платформа". На його місце було обрано нинішню консервативну правлячу партію.
У прокуратурі Варшави заявили, що мета розслідування - "перевірка обставин, зазначених у повідомленні про правопорушення".
Фалента твердить, що Туск зловживав повноваженнями, наказавши провести перевірку компанії, якою він керував і яка імпортувала російське вугілля в Польщу.
"На думку сторони, що повідомила, злочин мав полягати в перевищенні службових повноважень у зв'язку з втручанням у справи комерційної юридичної особи і примусом її припинити свою діяльність", - сказала у своїй заяві Александра Скшинярж, прессекретар окружної прокуратури у Варшаві.
Допитувати Туска прокуратура поки що не планує.