Рівень води в Києві піднімається третій день поспіль, - КМВА
Про це повідомив очільник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 9:30 27.04.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 309 см. Що аж на 9 см більше вчорашнього показника. Рівень небезпеки гідрологічних явищ - І (жовтий). Третій день поспіль рівень водопілля зростає - за цей період в межах Києва він піднялася на 26 см", - йдеться у повідомленні.
Попко наголосив, що в Києві не зафіксовано аварійних підтоплень. Утримується затоплення заплави шаром близько 40 см. Залишаються підтопленими заплавні території: острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.
За його словами, наразі рівень водопілля не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста.