УПЦ МП позбавили права користування землями у Чернівцях

У Чернівцях УПЦ МП позбавили права користування 22 земельними ділянками у громаді. Таке рішення прийняли на сесії міськради. "За" проголосували 28 депутатів. Проти не голосував ніхто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Права користування землею позбавили 22 храми УПЦ МП у Чернівецькій громаді. Йдеться, зокрема, й про Кафедральний собор поблизу Соборної площі, Свято-Николаївський храм на вулиці Руській, церкву на проспекті Незалежності, чоловічий монастир "Гореча" та жіночий монастир на вулиці Буковинській.

"Адвокат Валерій Дутка каже, рішення про припинення права користування землею для УПЦ МП не матиме практичних наслідків. Згідно із законом, міськрада не може позбавити права постійного користування землею рішенням депутатів – це може зробити суд. Також дуже ймовірно, що через суд релігійна громада буде оскаржувати рішення міськради", - пише видання.

За словами адвоката, процедура припинення права користування землею передбачена у земельному кодексі. За процедурою інспектор фіксує порушення умов постійного користування та надає припис на його усунення впродовж 30 днів.

Лише після цього міськрада може подати позов до суду про припинення права постійного користування. Таким порушенням умов може бути нецільове використання земельної ділянки.

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