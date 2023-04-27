Окупанти намагаються запустити фейкову радіохвилю на Харківщині з метою дезінформації населення, - ОВА
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У Харківській області на частоті 90,2 FM російські окупанти намагаються вести фейкове радіомовлення під назвою "Слобожанське FM".
Про це повідомляє в Telegram-каналі Харківська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Наголошуємо, що це вже не перша спроба ворога маскуватися під українське мовлення і дезінформувати населення Харківщини", - повідомили в ОВА.
Крім того, мешканців закликають слухайти лише перевірену інформацію:
Балаклія – 104,9 МГц;
Зміїв – 90,8 МГц;
Близнюки, Великий Бурлук – 100,1 МГц;
Барвінкове – 103,4 МГц;
Ізюм – 89,7 МГц.