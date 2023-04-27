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"Маріупольського м’ясника" Мізінцева знято з посади заступника міністра оборони РФ

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"Маріупольського м’ясника" Мізінцева знято з посади заступника міністра оборони РФ
Генерала-полковника Михайла Мізінцева, який керував облогою Маріуполя, знято з посади заступника міністра оборони Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Мізінцев відповідав за матеріально-технічне забезпечення російської армії. На посаду заступника міністра оборони РФ призначений у вересні 2022 року. 

Британські та європейські ЗМІ називали Мізінцева "маріупольським м'ясником" і звинувачували його в жорстокості щодо мирного населення під час облоги Маріуполя. Він є одним із відповідальних за знищення Маріуполя. За його наказами російська авіація завдавала ударів по Драмтеатру, пологовому будинку та по лікарнях.

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Топ коментарі

  • AbOriginal_UA
    Всё идёт к тому, что или сердце прихватит, или с окна вылетит.....
    Короче, готовят чувака к эвакуации на том свет и концы преступлений в воду....
  • Gary Grant
    На фото отрицательная селекция.
  • Leshek
    Рожа гомосека-дауна.
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