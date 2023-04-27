Росія тримає у Чорному морі три ракетоносії з 24 "Калібрами", - ВМС
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Станом на 10:30 27 квітня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 7 російських кораблів, зокрема три носії ракет "Калібр".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.
Станом на 10:30 27.04.2023:
- в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр" загальний залп до 24 ракет;
- в Азовському морі – 1 ворожий корабель;
- в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 4 ворожих кораблі, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет.