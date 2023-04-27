Відомо про 245 сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, депортованих до РФ та на окуповані території, - Херсонська ОВА

Владі Херсонщини відомо про 245 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які внаслідок депортації перебувають у Росії або на тимчасово захоплених територіях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на пресконференції повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Ми продовжуємо працювати над тим, аби кожна людина, кожна дитина, яку незаконно утримує країна-агресор, повернулася додому… Нині відомо про 245 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають або в Росії, або в окупованому Криму, або на окупованій частині Херсонської області - лівобережжі", - сказав Прокудін.

За його словами, вдалося вже повернути 51 юного жителя області. Раніше повернули 32 дитини.

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