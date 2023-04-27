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Кім про обстріл Миколаєва: Удар був незвичним, 113 днів місто жило без обстрілів

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Кім про обстріл Миколаєва: Удар був незвичним, 113 днів місто жило без обстрілів
Жителі Миколаєва 113 днів жили без російських обстрілів.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"23 госпіталізовано, з них одна дитина 12 років, одна людина загинула. Три особи у важкому стані. Наразі ситуація не змінилася. Проводиться розчищення, відновлення вікон", - розповів він.

За словами Кіма, це був 113 день без обстрілів Миколаєва.

"З 31 грудня не було обстрілів... Була легка паніка у людей. Особливо у тих, які не чули обстрілів в принципі. Наразі ситуація контрольована, все добре. Це підступний удар росіян по цивільних, там немає військових об'єктів... Це нагадування, що терористи є терористами. ... Але це незвичний був удар, ми не реагували, ми не бачили, тому це був, як сніг на голову", - додав очільник ОВА.

Минулої ночі росіяни обстріляли Миколаїв. 1 людина загинула, 23 постраждали.

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Топ коментарі

  • Вася Быколог
    То по три рази на день оголошують фальш повітряну тривогу, тільки но макаки макшанські злітають з якого аеродрому в Задрищенську, а тут пуски ракет не помітили.
    Чи шашлики на майські маринували?
  • Hanka Panyanka
    ось й припливли: не бачили, не очікували, не були попереджені..., де стоять ті засоби ппо, звичайно, мені ніхто не доповість, але чому неможливо було хоча б попередити...
  • Марта Шепель fda0629b
    Що він дурня клеїть? Він що не знає куди вони цілили і влучили? Базікало...
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