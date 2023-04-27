У Бахмуті окупанти намагаються просуватися вперед по тілах свої загиблих, - НГУ
Про це під час брифінгу в Military Media Center повідомив заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.
"На Бахмутському напрямку сили 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Михальчука забезпечили виконання завдань визначених командуванням та завдали відчутних втрат штурмовим підрозділам РФ", - зазначив представник НГУ.
За словами Уршаловича, на Авдіївському напрямку противник продовжував безуспішні наступальні дії.
Підрозділи спеціального призначення Нацгвардії завдавали окупантам втрати у живій силі й техніці в районах Мар’їнки, Спартака та Пісків.
Водночас на Запорізькому та інших напрямках ворог перейшов до оборони.
"Не маючи будь-яких досягнень на полі бою, окупанти продовжують обстріли наших позицій. А варварські ракетні атаки росіян по цивільних об’єктах і населених пунктах ставлять під загрозу життя мирного населення України", - повідомив Уршалович.