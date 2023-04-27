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Під час обстрілу Херсону загинув фіксер La Repubblica Богдан Бітік. Кореспондент Коррад Зуніно поранений. ФОТО

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Італійський журналіст Коррадо Зуніно та його український помічник Богдан Бітік потрапили під російський обстріл. Бітік загинув, Зуніно зазнав поранення.

Про це йдеться в публікації La Repubblica, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Наш кореспондент Коррадо Зуніно та його фіксер Богдан Бітік потрапили в засідку, найімовірніше, російських снайперів, у Херсоні на півдні України. На жаль, Бітік не вижив і загинув: у нього залишилися дружина і син. Коррадо, поранений у плече, госпіталізований у Херсонську цивільну лікарню", - йдеться у повідомленні.

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Під час обстрілу Херсону загинув фіксер La Repubblica Богдан Бітік. Кореспондент Коррад Зуніно поранений 01

Зуніно розповів, що вони проїхали три блокпости, Бітік поговорив з українськими військовими, і ті пропустили їх без проблем, оскільки це була не зона бойових дій.

А потім авто представників ЗМІ обстріляли. Зуніно розповів, що почув шипіння і побачив Бітіка на землі, той не ворушився, тому він став відповзати з лінії вогню, а потім побіг.

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Журналіст повідомив, що зазнав 4 поранення, але йому надали допомогу. Зуніно також додав, що кілька разів намагався додзвонитися до Бітіка, але той не відповідав.

Під час обстрілу Херсону загинув фіксер La Repubblica Богдан Бітік. Кореспондент Коррад Зуніно поранений 02

Коррадо Зуніно

Видання повідомляє, що Бітік і Зуніно чітко ідентифікували себе як представників ЗМІ. На куртках були написи "Преса". Обидва багато працювали над висвітленням війни в Україні.

Зазначається, що засідка сталася біля Херсонського мосту. Наразі тіло Бітіка важко забрати через присутність снайперів.

Під час обстрілу Херсону загинув фіксер La Repubblica Богдан Бітік. Кореспондент Коррад Зуніно поранений 03

Куртка Коррадо Зуніно з написом "Преса"

Під час обстрілу Херсону загинув фіксер La Repubblica Богдан Бітік. Кореспондент Коррад Зуніно поранений 04

Внутрішня частина жилета Коррадо Зуніно, з якої дістали кулю

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки твердить, що італійський журналіст ігнорував застереження українських військових.

В Центрі кажуть, що Зуніно не повідомив відповідальних пресофіцерів про свою роботу. А вже на місці ігнорував попередження українських військових про небезпеку та крики: "Danger, sir!"

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"Зуніно як керівник був зобовʼязаний проконтролювати, щоб учасник його групи був не лише в жилеті з написом PRESS, а й з бронею всередині нього. Але італієць порушив правила поведінки для журналістів в умовах бойових дій", - ідеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 квітня російські війська обстріляли Антонівський міст біля Херсону.





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Топ коментарі

  • Чайка Київ
  • shokolad
    Небезпечна зона, небезпечна робота. Кацапам чхати на те, що написано на жилеті. Вони оно на цивільних людей з дронів кидють **********.
    Співчуття родині((. Одужання кореспонденту.
  • Hanka Panyanka
    я так зрозуміла, що у Богдана не було броніка..., чортів макаронник...
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