Під час обстрілу Херсону загинув фіксер La Repubblica Богдан Бітік. Кореспондент Коррад Зуніно поранений. ФОТО
Про це йдеться в публікації La Repubblica, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Наш кореспондент Коррадо Зуніно та його фіксер Богдан Бітік потрапили в засідку, найімовірніше, російських снайперів, у Херсоні на півдні України. На жаль, Бітік не вижив і загинув: у нього залишилися дружина і син. Коррадо, поранений у плече, госпіталізований у Херсонську цивільну лікарню", - йдеться у повідомленні.
Зуніно розповів, що вони проїхали три блокпости, Бітік поговорив з українськими військовими, і ті пропустили їх без проблем, оскільки це була не зона бойових дій.
А потім авто представників ЗМІ обстріляли. Зуніно розповів, що почув шипіння і побачив Бітіка на землі, той не ворушився, тому він став відповзати з лінії вогню, а потім побіг.
Журналіст повідомив, що зазнав 4 поранення, але йому надали допомогу. Зуніно також додав, що кілька разів намагався додзвонитися до Бітіка, але той не відповідав.
Коррадо Зуніно
Видання повідомляє, що Бітік і Зуніно чітко ідентифікували себе як представників ЗМІ. На куртках були написи "Преса". Обидва багато працювали над висвітленням війни в Україні.
Зазначається, що засідка сталася біля Херсонського мосту. Наразі тіло Бітіка важко забрати через присутність снайперів.
Куртка Коррадо Зуніно з написом "Преса"
Внутрішня частина жилета Коррадо Зуніно, з якої дістали кулю
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки твердить, що італійський журналіст ігнорував застереження українських військових.
В Центрі кажуть, що Зуніно не повідомив відповідальних пресофіцерів про свою роботу. А вже на місці ігнорував попередження українських військових про небезпеку та крики: "Danger, sir!"
"Зуніно як керівник був зобовʼязаний проконтролювати, щоб учасник його групи був не лише в жилеті з написом PRESS, а й з бронею всередині нього. Але італієць порушив правила поведінки для журналістів в умовах бойових дій", - ідеться у повідомленні.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 квітня російські війська обстріляли Антонівський міст біля Херсону.