У рамках "Рамштайну" Україна отримала 1 550 бронемашин, 230 танків і велику кількість боєприпасів. 98% бойових машин вже доставлені, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг підсумував обсяги переданої Україні бронетехніки та танків в рамках формату "Рамштайн".

Про це він розповів у четвер на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Люксембургу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Загалом через контактну групу на чолі зі США союзники НАТО і партнери надали Україні безпрецедентну допомогу. Понад 98% бойових машин, обіцяних Україні, вже доставлені. Це означає понад 1550 одиниць бронетехніки, 230 танків та іншого обладнання, включно з великою кількістю боєприпасів", – повідомив Столтенберг.

За його словами, понад 9 нових українських бронетанкових бригад пройшли навчання та отримали спорядження завдяки підтримці партнерів.

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"Це надасть Україні сильну позицію для подальшого відвоювання окупованих територій", – підкреслив Столтенберг.