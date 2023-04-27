Нацгвардійці утримали життєво важливі логістичні шляхи на заході Бахмуту

Воїни Національної гвардії України утримали життєво важливі шляхи постачання на захід від Бахмуту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center, про це заявив заступник директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

За його словами, на Бахмутському напрямку силами 4 бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Михальчука забезпечено утримання життєво важливих логістичних шляхів на західній околиці міста та нанесено нищівних втрат ворожим штурмовим підрозділам.

На Авдіївському напрямку протягом минулого тижня противник продовжував безуспішні наступальні дії.

Уршалович також повідомив, що підрозділи спеціального призначення Нацгвардії завдавали окупантам втрати у живій силі і техніці в районах населених пунктів Мар’їнка, Спартак, Піски.

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