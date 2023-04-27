Партизани ліквідували пропагандиста Тветинського у Новій Каховці, - Центр національного спротиву
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26 квітня 2023 року у місті Нова Каховка невідомі герої ліквідували російського гастролера Сергія Тветинського.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"61-річний Тветинський працював в Україні пропагандистом й очолював приймальню псевдопартії "Справедлива Росія - За правду". Також він активно співпрацював з окупаційною адміністрацією", - йдеться в повідомленні.
Він також входив до адвокатської палати Калінінградської області, проте призупинив свій адвокатський статус із липня 2022 року, повністю присвятивши себе пропаганді й партійній роботі.
Зазначається, що автомобіль Тветинського було підірвано за допомогою міни.