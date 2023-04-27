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Україна має певні механізми протидії спробам росіян порушити роботу Starlink, - Федоров

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Україна має певні механізми протидії спробам росіян порушити роботу Starlink, - Федоров
Росіяни намагаються порушити роботу Starlink в Україні, але їм не вдається досягнути того результату, який заважав би нам користуватися супутниковим зв’язком.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Росіяни намагаються використовувати свої технології для того, щоб порушити роботу супутникового зв’язку, але їм не вдається досягти того результату, який заважав би нам користуватися Starlink. У нас є певні механізми протидії, які забезпечують, щоб цього не сталося взагалі", - зазначив Федоров.

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Також він зазначив, що нині все працює стабільно, Україна перебуває на постійному зв’язку з компанією і оперативно на все реагує.

"Зараз в Україні 42 тисячі терміналів Starlink, які забезпечують зв’язком енергетиків, медиків та військових. Держава не витратила на них жодної копійки – усе передали міжнародні партнери, які також оплачують їхнє функціонування, звісно, на пільгових умовах. За це ми їм дуже вдячні", - додав Федоров.

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Топ коментарі

  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    Та да, Дия Федорова с открытым исходным кодом говорит о том, что продвинутых украинских программеров в этом проекте не было. Ну а то, что наши хлопцы разрабатывают для защиты Украины зеленой власти не касается и это очень хорошо.
  • Berrimor Cute
    Обісцявшийся кацап, це ваша зброя? Слава богу, що ви не причетні до ЗСУ.
  • Aleksey NotBad
    Из открытий,нынче, кацапам удаются только бутылки
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