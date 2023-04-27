Вибух біля Петербурга: на місці покинутої ТЕЦ утворилася шестиметрова вирва

В ніч з 26 на 27 квітня в Павловську біля Петербурга пролунав гучний вибух. На місці закинутої ТЕЦ утворилася вирва діаметром 6 метрів та глибиною 1,5 метри.

Про це пише місцеве видання "Фонтанка", інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, минулої ночі весь Санкт-Петербург почув звук вибуху. На ранок з’ясувалося, що його епіцентр знаходився в Павловську на місці закинутої ТЕЦ.

Там тепер є вирва від вибуху, але слідів вибухового пристрою не знайшли. "Фонтанка" пише, що натомість слідчі знайшли закопану діжку та забрали її рештки для дослідження. За іншою версією, вибухнути міг боєзапас часів Другої світової чи сховок чорних копачів.

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Слідчий комітет РФ повідомив, що на території ТЕЦ розвірвався невстановлений пристрій. Справу розслідують за статтею про незаконне зберігання вибухових речовин. Зараз слідчі оглядають місце події.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про гучний вибух в Санкт-Петербурзі.